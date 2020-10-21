Беспроводная зарядка MagSafe от Apple успешно заработала и на Android-устройствах

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Похоже, Apple создали универсальную док-станцию для всех смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки.

В этом году новые iPhone оказались настолько неинтересными, что самой их захватывающей фичей стало внедрение под корпус магнитного кольца, к которому теперь можно прикрепить некоторые аксессуары. К ним относятся специальные чехлы-кошельки, крепления, а также устройство для беспроводной зарядки.

Именно о зарядном устройстве MagSafe говорят после презентации, возможно, чаще, чем о самих iPhone, хотя бы даже потому, что в настоящее время это единственный способ для новых iPhone получить скорость 15 Вт через беспроводную зарядку. Интересный факт: кроме «яблочной» продукции, новое зарядное устройство отлично работает с некоторыми телефонами, не принадлежащими Apple.

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В принципе, даже по логике было понятно, что MagSafe спокойно работал бы на любом устройстве, поддерживающем беспроводную зарядку. Однако теперь мы знаем это точно. Подтвердил это Макс Вайнбах из XDA. Он протестировал Samsung Galaxy Z Fold2, в котором имеется свой собственный набор магнитов, установленных для того, чтобы устройство оставалось закрытым – зарядка шла уверенно.

Вайнбах отметил, что, в целом, зарядка даже держалась достаточно крепко, правда, она все равно может сорваться, если применить чуть больше силы.

Также умельцы протестировали работу зарядного устройства на Google Pixel 5, и, благодаря металлическому корпусу «Пикселя», MagSafe также уверенно держался на заднике устройства.

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Источник: Android Police



https://andro-news.com/news/sony-budet-pomogat-apple-sozdavat-umnye-yablochnye-ochki.html Sony будет помогать Apple создавать умные «яблочные» очки(в Адм. панель)