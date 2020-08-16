Wildfire E Lite унылая бюджетка от HTC

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HTC представит три смартфона, где характеристики Wildfire E Lite не впечатляют

Ситуация на рынке смартфонов для HTC продолжает быть кризисной и новинки не дают ничего в плане улучшения положения бренда на рынке. Однако внутри компании принято решение продолжать цепляться за рынок смартфонов и готовятся к выходу три новинки Wildfire E Lite, Wildfire E Ultra и Wildfire E Star. Как уже понятно из названия, все три смартфона выйдут в рамках бюджетной серии Wildfire, поэтому чего-то грандиозного и интересного от них ждать не стоит.

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О последних двух моделях ничего неизвестно, а вот о первом из дебютантов удалось кое-что узнать в Google Play Console. Сообщается, что в основе Wildfire E Lite будет лежать бюджетный чип Helio A20. Известно, что это четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 Гц, графикой PowerVR GE8300 и изготовлен он с применением 12-нанометровой технологии.

Смартфон удостоился 2 Гб оперативной памяти, операционной системы Android 10, дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (1440х720 пикселей). Изображение дает понимание, что в плане дизайна это будет достаточно скучный смартфон с внушительными отступами на торцах. Но такой экстерьер может прийтись по душе тем, кому опостылели все эти вырезы и выемки в экране.

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Можно предположить, что Wildfire E Lite выйдет на рынок до конца текущего квартала и ценник на него может быть в районе $80.

Источник: gsmarena