HTC получит компенсацию от Meizu по делу о Meizu M5 Note. Суд назвал сумму

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HTC подали в суд на Meizu еще в 2017 году

Возможно, мы привыкли к судебным делам между Apple и Samsung, которые раньше были постоянными темами для новостей. Но сегодня перед нами новость о споре между совсем другими брендами.

Стало известно, что HTC выиграла в Китае суд у Meizu. Для того чтобы понять столь нестандартную ситуацию, нам потребуется вспомнить 2016 год.

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В 2016 году Meizu выпустила очень популярный смартфон в среднем сегменте – Meizu M5 Note. В Китае эта модель была нарасхват и теснила конкурентов. HTC, которая к тому времени испытывала трудности на рынке, чуть ранее выпускает свой флагманский HTC One M7 (M8).

Согласно сообщению, Meizu нарушила патент на разработку. Какой именно патент, немного не ясно, но в сети указывают на очевидное сходство дизайнов смартфонов. Хотя мы уже даже устали от шуток «кто на кого похож», как видно – такие суды есть, и даже успешно выигрываются. И хотя уже прошло почти пять лет, решения по таким делам выносятся.

Теперь Meizu будет необходимо выплатить компенсацию в размере примерно 450 000 евро. Мы понимаем, что такая сумма не может «спасти» HTC, а также не должна как-то сильно пошатнуть Meizu, которые отчитались недавно о том, что встали на ноги и готовы к новым достижениям.

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Источник: gizchina.it﻿