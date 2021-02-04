Meizu в своём твиттере обратилась к нам - "Всё очень хорошо"
Положительный пост в твиттер Meizu. Разбираем все намёки от компании
Давно не было официальных новостей от Meizu. Сегодня настал тот день, когда есть что обсудить, ссылаясь на официальный твиттер компании. Компания опубликовала довольно положительный пост, в котором поделилась своими достижениями и планами.
Ссылаясь на продажи всего двух моделей смартфонов в 2020 году (Meizu 17 и 17 Pro) компания поблагодарила фанатов и пользователей за поддержку, и заявила, что достигла «стабильности и прибыли». Напомним, что эти модели выпускались и реализовывались только в Китае.
Воодушевившись тем, что компания осталась «на плаву», мы дальше читаем прямой намёк на то, что вендор и будет продолжать выпускать только флагманские устройства. Это сообщение намекает нам, что ожидаемый Meizu 18 не «за горами», и он скорее всего будет прямым продолжением Meizu 17.
Пока не понятно одно – Meizu в 2021 году «остаётся» только на китайском рынке, или хочет вернуться с глобальными версиями.
Помимо этого, компания прямо говорит о планах выпускать не только смартфоны, но и смарт-вещи и устройства для "умного дома". Про сертификацию будущих смарт-часов Meizu мы уже писали, выходит, что эта утечка подтверждается. Что же касается «умного дома», то речь идет о суббренде Lipro, который по сути, является линейкой устройств для дома от Meizu.
Что сказать, хорошие новости. Будем ждать подробностей о новых моделях, а также их призентациях.
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Источник : twitter
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