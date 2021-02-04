Meizu в своём твиттере обратилась к нам - "Всё очень хорошо"

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Положительный пост в твиттер Meizu﻿. Разбираем все намёки от компании

Давно не было официальных новостей от Meizu. Сегодня настал тот день, когда есть что обсудить, ссылаясь на официальный твиттер компании. Компания опубликовала довольно положительный пост, в котором поделилась своими достижениями и планами.

Ссылаясь на продажи всего двух моделей смартфонов в 2020 году (Meizu 17 и 17 Pro) компания поблагодарила фанатов и пользователей за поддержку, и заявила, что достигла «стабильности и прибыли». Напомним, что эти модели выпускались и реализовывались только в Китае.

Воодушевившись тем, что компания осталась «на плаву», мы дальше читаем прямой намёк на то, что вендор и будет продолжать выпускать только флагманские устройства. Это сообщение намекает нам, что ожидаемый Meizu 18 не «за горами», и он скорее всего будет прямым продолжением Meizu 17﻿.

Пока не понятно одно – Meizu в 2021 году «остаётся» только на китайском рынке, или хочет вернуться с глобальными версиями.

Помимо этого, компания прямо говорит о планах выпускать не только смартфоны, но и смарт-вещи и устройства для "умного дома". Про сертификацию будущих смарт-часов Meizu мы уже писали, выходит, что эта утечка подтверждается. Что же касается «умного дома», то речь идет о суббренде Lipro, который по сути, является линейкой устройств для дома от Meizu.

Что сказать, хорошие новости. Будем ждать подробностей о новых моделях, а также их призентациях.

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Источник :﻿ twitter