Пока мы ждем 5G, Huawei приближает 6G

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Через девять лет Huawei запустит 6G-сети

Внедрение 5G, несмотря на неблагоприятную ситуацию в мире и теории о причастности коммуникационных технологий пятого поколения к пандемии коронавируса, продолжается. Но еще предстоит пройти долгий путь, чтобы 5G стал стандартом. А пока мы надеемся на скорейшее внедрение 5G, Huawei активно занимается технологией 6G.

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В планах запустить собственные 6G-сети в 2030 году и по словам председателя компании новые сети будут в 50 раз быстрее, чем 5G. Об этом официально заявил глава компании на международной конференции аналитиков Huawei, которая прошла в начале недели.

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У компании есть серьезные наработки в области 5G, и она среди лидеров, кто достиг существенных результатов в этой сфере, опережая конкурентов. У Huawei уже имеется приличный фундамент, позволяющий заняться созданием нового стандарта связи и быть среди тех, кто и здесь может вырваться в лидеры.

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Ожидается, что 6G обеспечит работу ряда сервисов, которые невозможны в наши дни. Для работы этой технологии скорость передачи данных составит не менее 1000Гигабит/с, а, чтобы она заработала придется освоить терагерцовый диапазон и это задача не из простых.

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Источник: wccftech