Huawei и Honor едины и не разделимы

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Huawei все же не планирует продавать Honor

Многие прикидывают, сколько лет протянет Huawei под давлением санкций США. Сейчас компания мечется и пытается найти те решения, которые в нынешней ситуация окажутся для нее меньшим злом. А вчера аналитик Минг-Чи Куо заявил о том, что Huawei может предпочесть «идти ко дну» в одиночку и не станет тянуть за собой Honor. Единственным правильным решением в этой ситуации будет продать «дочку».

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Сами слова аналитика растиражировало китайское издание IT.home, которое в итоге вскоре удалило материал. На странице Huawei в Weibo также появилось сообщение, что заявление Минг-Чи Куо не имеет под собой никаких оснований и в этот раз аналитик ошибся в своих прогнозах. Надо сказать, что этот информатор, как правило, точен в своих прогнозах, но, похоже, что в этот раз «Акела промахнулся». А, возможно, китайское издание попросту неправильно протрактовало слова аналитика, поэтому и поспешило «замести следы», удалив статью.

Как бы то ни было, но сообщение о возможной продаже Honor породило новую волну споров и дискуссий о будущем Huawei. Кто-то считает, что такой шаг является правильным и компания правильно сделает, избрав путь не быть «могильщиком» собственного амбициозного суббренда. Другие, напротив, считают, что продажа Honor — это практически капитуляция компании и она сама не верит в то что выживет. Если есть хоть один шанс выжить — нужно держаться вместе. А что думаете вы?

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Источник: gsmarena