Теперь и Великобритания обвиняет Huawei в связи с китайскими властями

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Правительство Великобритании решило «поиграть» в США и обвинило Huawei в тайном сговоре с правительством Китая.

Несмотря на новости о том, что Европа, в основном, занимает выжидательную позицию по вопросу о запрете Huawei в США, все-таки находятся примеры негатива и «Старом мире».

Так, правительство Великобритании официально опубликовало отчет, осуждающий работу Huawei на территории страны и утверждающий, что существуют явные доказательства сговора с аппаратом Коммунистической партии Китая.

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Huawei опубликовали ответ, в котором говорится, что доклад не заслуживает доверия и основан на суждении, а не на фактах. Пресс-секретарь компании процитировал BBC, заявив «…люди посмотрят на эти обвинения и вспомнят, какую помощь Huawei оказывала Великобритании за последние 20 лет».

Согласно выводам Палаты общин, Huawei была профинансирована китайским правительством, что позволило компании продавать свою продукцию по, цитата, «смехотворно низкой цене». Докладчик правительства также утверждал, что Huawei вели различную деятельность в области разведки, безопасности и интеллектуальной собственности.

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В настоящее время британским компаниям запрещено вести переговоры о покупке 5G-оборудования Huawei, и, более того, британским партнерам китайской компании придется убрать любое установленное оборудование до 2027 года. Когда комитет попытался сдвинуть дату до 2025 года, представители операторов BT и Vodafone заявили, что такие шаги могут привести к полному исчезновению мобильной связи.

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Источник: Engadget



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