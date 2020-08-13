Huawei Mate 40 будет в дефиците

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Пошел уже второй год, как Huawei живет по новым правилам и с имиджем компании, представляющей угрозу национальной безопасности США. Уже все к этому привыкли, никто не удивляется и пришло осознание, что жизнь без Google-сервисов есть, пусть и не такая комфортная. Но к проблеме отлучения от GSM присоединилась еще одна напасть — невозможность закупать чипы у TSMC.

Компания уже прямо заявляет о том, что из-за давления со стороны США и введенных санкций, на складах наблюдается дефицит фирменных процессоров Kirin и все отчетливее выглядит перспектива, что флагманский Kirin 1000 может стать последним чипом, сошедшим с конвейера TSMC.

Но и с этим процессором не все складывается гладко. Похоже, компании не удастся запастись достаточным количеством Kirin 1000, поэтому приходится расставлять приоритеты. По информации авторитетного инсайдера Эвана Бласса не стоит ждать широкого распространения базовой версии Mate 40.

Причина — дефицит процессоров Kirin из-за давления США. Возможно, компания выпустит ограниченное количество единиц Huawei Mate 40 и продаваться они будут только в отдельных странах.

Учитывая более раннюю информацию, что Huawei удастся получить 15 млн чипов Kirin 1000 от TSMC, можно говорить о том, что львиная их доля пойдет на выпуск Huawei Mate 40 Pro. Есть вероятность того, что серия Mate 40 станет единственной, кто удостоится новой 5 нм флагманской платформы. Для флагманов же суббренда Honor могут закупить чипы Dimensity от MediaTek.

Источник: twitter

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