Huawei Mate 40 показали на качественных рендерах

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Согласно последней информации, выпуск серии Huawei Mate 40 отложен на конец октября. Что стало причиной для такого решения, не сообщается. Но, скорее всего, из-за санкций США компания выбита из привычного графика премьер и есть проблемы с получением нового 5-нм чипа Kirin 1000 или 1020. Но сама компания хранит молчание и все разговоры об отложенном релизе лишь слухи.

Тем временем известный сетевой информатор @OnLeaks, который лишь изредка ошибается в части дизайна еще не анонсированных устройств, выложил качественные рендеры Huawei Mate 40. Они указывают на то, что концепция дизайна нового флагмана претерпела ряд небольших изменений по сравнению с предшественником. Компания не меняет курса, предложив, круглый блок основной камеры, но он лишился ореола вокруг и стал визуально крупнее. А на смену моноброви приходит врезанная в дисплей фронталка.

Сама тыльная камера получила три датчика изображения и в качестве четвертого используется таинственный сенсор, чье предназначение неизвестно. Возможно, это что-то наподобие LiDAR от Apple. Известно, что новинка получит 6,4-дюймовый дисплей и ее габариты составят 158,6х72,5х8,9 мм (10,4 мм с учетом выступающего блока тыльной камеры). Обращаем внимание на наличие парочки отверстий на верхней грани, но вот для чего они служат, остается загадкой.

Источник: handsetexpert

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