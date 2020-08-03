Huawei Mate 40 показали на качественных рендерах
Согласно последней информации, выпуск серии Huawei Mate 40 отложен на конец октября. Что стало причиной для такого решения, не сообщается. Но, скорее всего, из-за санкций США компания выбита из привычного графика премьер и есть проблемы с получением нового 5-нм чипа Kirin 1000 или 1020. Но сама компания хранит молчание и все разговоры об отложенном релизе лишь слухи.
Тем временем известный сетевой информатор @OnLeaks, который лишь изредка ошибается в части дизайна еще не анонсированных устройств, выложил качественные рендеры Huawei Mate 40. Они указывают на то, что концепция дизайна нового флагмана претерпела ряд небольших изменений по сравнению с предшественником. Компания не меняет курса, предложив, круглый блок основной камеры, но он лишился ореола вокруг и стал визуально крупнее. А на смену моноброви приходит врезанная в дисплей фронталка.
Сама тыльная камера получила три датчика изображения и в качестве четвертого используется таинственный сенсор, чье предназначение неизвестно. Возможно, это что-то наподобие LiDAR от Apple. Известно, что новинка получит 6,4-дюймовый дисплей и ее габариты составят 158,6х72,5х8,9 мм (10,4 мм с учетом выступающего блока тыльной камеры). Обращаем внимание на наличие парочки отверстий на верхней грани, но вот для чего они служат, остается загадкой.
Источник: handsetexpert
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