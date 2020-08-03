Huawei представит обновления EMUI и HarmonyOS на своей конференции для разработчиков в сентябре

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Huawei уже несколько месяцев тизерит обновление своего графического интерфейса EMUI. 11 версия прошивки должна привнести много нового. А сколько мы ждем глобальной презентации собственно разработанной прошивки HarmonyOS – не хватит терпения всего мира. Тем не менее, компания готовит также крупное обновление и HarmonyOS.





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Показать наработки в части ПО компания собирается на своем мероприятии для разработчиков. В этом году конференция Huawei пройдет с 10-го по 12-е сентября. Объявление о событии было сделано сегодня вместе с информацией о том, что предказаз билетов будет доступен уже завтра. Также компания поделилась с фанатами, чего же стоит ожидать.





Информация на сайте Huawei говорит о том, что компания анонсирует новые версии своих операционных систем EMUI и HarmonyOS, а это EMUI 11 и HarmonyOS 2.0, соответственно. Также будет анонсировано обновление HMS Core 5.0 – регулярное улучшение собственных сервисов компании, Huawei Mobile Services.

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Несколько дней назад Huawei анонсировал выход Huawei AR Engine, взяв за основу ARCore от Google, для разработки приложений дополненной реальности, которые будут работать на устройствах Huawei. Компания также объявила о выходе Huawei Computer Graphics Kit – технологии, которая должна улучшить возможности 3D-рендеринга для устройств на базе процессоров Kirin. Также были анонсированы технологии Audio Kit, image Kit, Video Kit и Accelerate Kit.

Ожидается, что HarmonyOS 2.0 обеспечит поддержку большего количества устройств, включая ПК, часы и автомобили. К сожалению, про смартфоны пока речь не идет.﻿

Источник: Gizchina