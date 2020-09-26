Запрыгиваем в последний вагон: Huawei представила Huawei P Smart 2021

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Huawei начала продажу смартфона из будущего 2021 года с характеристиками из прошлого.

Компания Huawei выпустила на рынок очередного представителя серии P Smart - Huawei P Smart 2021. Это первый смартфон Huawei с дисплеем с отверстием для фронтальной камеры по центру экрана.

В Huawei P Smart 2021 установлен 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон работает на «свежем» процессоре от Huawei Kirin 710A. Для помощи процессору производитель установил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Хранилище можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. К другим функциям относятся возможность использования радио, Bluetooth 5.1, поддержка LTE, также сохранен 3,5 мм разъем для наушников.

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На задней панели Huawei P Smart 2021 расположен блок основной камеры, состоящий из четырех объективов. Он включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик с диафрагмой f/1,8. Также имеется 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и макрообъектив на те же 2 Мп. В отверстии на дисплее установлена 18-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0.

Питает смартфон довольная большая батарея емкостью 5000 мАч. К большому сожалению, заряжать ее придется через micro-USB-порт. Хотя бы порадует мощность зарядки - 22,5 Вт. Смартфон работает на EMUI 10.1 из коробки. Из-за наличия нового чипа в прошивку не удалось установить Google-Сервисы, поэтому покупателям придется мириться с Huawei Mobile Services (HMS) и AppGallery.

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В настоящее время на австрийском рынке Huawei P Smart 2021 оценивается в 200 евро. Он поступит в продажу в октябре и будет доступен в трех цветах: черный, золотой и зеленый.

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Источник: WinFuture



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