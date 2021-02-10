Huawei Nova 8i предложит Android 11 и чипсет от Qualcomm

969

Для Huawei Nova 8i компания прикупит бюджетный 4G-чип и сможет установить Android 11 с EMUI

Смартфоны Huawei ушли из массовых тиражей, и чтобы ее все же не забыли, компании придется выпускать лимитированные версии смартфонов. Но, если верить последним слухам, то в следующем году произойдут позитивные изменения — она сможет выпускать чипы своими силами. Сейчас же на переходном этапе Huawei, которая многое сделала для развития технологии 5G и смартфонов с ее поддержкой, в частности, приходится идти на то, чтобы покупать на стороне чипы без поддержки 5G.

Так, нас ориентируют на то, что Qualcomm выпустит Snapdragon 888 без модема 5G и в числе его покупателей окажется Huawei, а прикупит она партию чипов для Huawei P50. Еще одним смартфоном, где пойдут на установку платформы Snapdragon без поддержки 5G, станет Huawei Nova 8i.

В сети появились изображения и информация, что Huawei Nova 8i получит флагманскую внешность от Huawei Mate 30 Pro, но внутри будет стоять бюджетное «сердце». В частности, для смартфона избрали чипсет Snapdragon 662. В числе прочих характеристик Huawei Nova 8i упоминается аккумулятор емкостью 4300 мАч, быстрая зарядка SuperCharge на 66 Вт, дисплей диагональю 6,67 дюйма, который займет солидные 94,7% лицевой панели, а также сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

Неожиданно новинка будет работать под управлением EMUI 11 на базе Android 11. Правда, впоследствии обещано все же обновление до HarmonyOS. Основная камера Huawei Nova 8i четырехкомпонентная и это датчики на 64 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿﻿

Источник: sohu