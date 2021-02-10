Отказ от зарядки в комплекте. Huawei следующая

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Huawei перестанет комплектовать зарядкой свои смартфоны

После того, как Apple убрала из комплекта поставки iPhone зарядные адаптеры, многие взбунтовались и вполне обоснованно начали упрекать компанию в скупости, а также неуемной жажде увеличить свою прибыль. Сам концерн из Купертино попытался выдать свой отказ от комплектных зарядников заботой об экологии.

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Правда, эксперты уже успели посчитать, сколько компания сможет сэкономить на доставке новеньких iPhone. Оказалось, речь идет о нескольких миллионах долларов. Но и тут поборники охраны окружающей природы стали говорить о том, что сокращение количества грузовых авиаперелетов приведет к уменьшению углеродного следа.

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Несмотря на достаточно большую дозу негатива со стороны пользователей, Samsung и Xiaomi также предприняли попытки приблизить беззарядное будущее. К числу тех, кто тоже перестанет класть в комплект поставки зарядный адаптер примкнет и Huawei. И дело вроде как не в экономии средств или заботе об экологии.

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По словам инсайдеров, главная причина, почему зарядный адаптер пропадет из коробки смартфонов серии Huawei Nova 8 и Huawei Mate 40, а также прочих устройства с чипом Kirin 990, дефицит микросхем для зарядки. Интересно, что при этом в магазинах компании зарядки можно будет свободно приобрести. Судя по последней информации, зарядный адаптер может быть исключен из поставки смартфонов серии Huawei P50.

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Источник: weibo