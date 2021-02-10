Huawei представила Mate60 Pro Plus – улучшенную версию флагмана

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Три камеры, и ни одна не менее 40 МП

Вместе со сложным Mate X5 Huawei представила топовую версию своего флагмана Mate60 Pro Plus. Смартфон может похвастаться 6,82” OLED-экраном с 1,07 млрд цветов, поддержкой цветовой гаммы P3 и разрешением 2720х1260 пикселей. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления LTPO 1–120 Гц, имеет димминг 1440 Гц и частоту сенсора прикосновения 300 Гц.







Камера Huawei Mate60 Pro+ состоит из 48 МП основного объектива с переменной диафрагмой (F1.4/F4.0) и оптической стабилизацией (OIS), 40 МП сверхширокоугольником (F2.2) и 48 МП перископического телеобъектива (F3.0 ) из OIS. Поддерживается оптический зум 3,5х и 100х цифровое увеличение. Смартфон способен записывать видео 4K со стабилизацией. На передней панели расположена 13 МП сверхширокоугольная селфи-камера (F2.4) и 3D-камера для распознавания лица.







Телефон имеет 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ или 1 ТБ накопитель данных.







Huawei Mate60 Pro Plus предлагается в двух цветах: Xuan White и Inkstone Black. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 88 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и реверсивную быструю зарядку 20 Вт. Внутри работает работать процессор Kirin 9000S и HarmonyOS 4.0. Размеры корпуса телефона – 1163,7 x 79 x 8,1 mm, вес – 225 г, есть защита от влаги и пыли IP68.

Источник: SparrowsNews