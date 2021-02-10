Huawei удается сохранять важное — лояльность пользователей

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Аудитория тех, кто симпатизирует устройствам Huawei

Нет особой нужды в очередной раз рассказывать историю гонения Huawei, которая началась в 2019 году и в итоге США удалось ударить больно по компании. Мобильное подразделение барахтается как может в надежде, что ситуация изменится к лучшему. И, похоже, что армия преданных фанатов еще солидная у компании и они на ура воспримут полноценное возвращение Huawei.

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Издание Phonearena провела опрос, чтобы узнать, какое количество пользователей готовы вернуться к смартфонам Huawei, если на них вернут сервисы Google. Ресурс предложил на мгновение забыть о тех проблемах, которые обрушились на китайскую компанию, и представить, что санкции сняты и смартфоны Huawei предлагают все прелести GSM Android.

Оказалось, что почти 70% с удовольствием приобретут гаджет Huawei, будь на нем приложения и сервисы Google. И это солидная доля симпатизирующих и лояльных. Еще 14,47% не изменяют компании и продолжают пользоваться устройствами Huawei. Уверенно сказали нет всего чуть менее 5%. Около 11% готовы рассмотреть возможность покупки смартфона при условии предложения адекватной цены.

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Остается надеяться, что Huawei вернется в игру и в итоге это пойдет на пользу индустрии, а также конкуренции на рынке смартфонов.

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Источник: phonearena