Объявлена дата анонса Huawei Nova 9

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Меньше трех недель до премьеры Huawei Nova 9

У Huawei множество проблем и компания уже не производит впечатление огромного корабля или глыбы, которая сметает все на своем пути. Сейчас причин для взлета и полноценного возврата в строй нет. Компания балансирует на грани выживания на рынке смартфонов и пытается не затеряться. Для осуществления последнего она выпускает новинки и на подходе серия Huawei Nova 9.

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Сегодня компания сообщила о том, что 23 сентября она устроит презентацию Huawei Nova 9. Промо-плакат указывает на то, что новинки позаимствуют дизайн у предшественников или Honor 50, предложив овальный блок основной камеры с двумя окружностями для четырех датчиков изображения. В числе отличительных черт устройств называют фирменную операционную систему HarmonyOS «из коробки».

Известно, что в рамках линейки Huawei Nova 9 выйдет минимум две модели, где одна из них получит батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой, а у другой будет аккумулятор на 4000 мАч и зарядка мощностью 100 Вт. На передней панели ждут OLED‑дисплей, куда встроят сканер отпечатков пальцев.

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На уровне предположений — одна из модификаций Huawei Nova 9 может получить чипсет Snapdragon 778G без 5G-модуля. Но это только слух, а вот подтвердится он или нет узнаем 23 сентября.

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Источник: mydrivers