Камерам Huawei P50 Pro нет равных: лучший камерофон на рынке

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Huawei вновь показала всем, кто тут король мобильной фотографии

Вчера Huawei представила новое поколение флагманов Р-серии. Если ранее она выпускала по три топовых устройства в рамках серии, то в этом году — два. Дефицит комплектующих сказывается и новое семейство «сдулось» до двух моделей: Huawei P50 и Huawei P50 Pro.

Как и ранее, основной акцент делают на возможностях камер и P-серия — это полигон для показа новых наработок. Превосходство в фотовозможностях — главный девиз этой линейки и Huawei P50 Pro очередное тому подтверждение. Этому смартфону удалось взойти на Олимп мобильной фотографии и вновь показать всем, что в деле камер Huawei может.

Сразу после анонса Huawei P50 Pro ребята из DxOMark оказались готовы предоставить свой вердикт. И основной камере и фронталке выдали первые строчки в рейтинге лучших камерофонов от DxO. Тыльной камере выставили средний балл 144 и это на один балл больше, чем получил предыдущий лидер Xiaomi Mi 11 Ultra.

Специалисты DxOMark назвали Huawei P50 Pro смартфоном с лучшим широкоугольным сенсором и особенно он хорош в деле создания снимков с приближением. Среди сильных сторон основной камеры эксперты отметили естественный и точный баланс белого, низкий уровень шума, хорошую детализацию и экспозицию, эффективную стабилизацию, а также широкий динамический диапазон.

Без недостатков не обошлось и большинство из них связаны с видеосъемкой. Так, иногда случаются сбои автофокусировки, неточность экспозиции и шум на текстурах при съемке видео в условиях плохого внешнего освещения, а также в помещении.

Порция похвалы досталась и фронтальной камере Huawei P50 Pro. Специалисты остались довольны детализацией при создании снимков днем, широким динамическим диапазоном, стабилизацией при съемке видео и точным балансом белого. Все недостатки камеры обнаруживаются при дефиците света, когда появляется неточная передача тонов кожи, случаются сбои автофокуса и заметен ограниченный динамический диапазон.

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Источники: dxomark, dxomark