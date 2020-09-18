Huawei запатентовала смартфон с нетипичными камерами

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Huawei ищет пути обыграть фронталку и основную камеру

Были времена, когда львиная доля производителей Android-смартфонов подсматривали дизайн своих устройств у iPhone. Постепенно проблема с плагиатом вроде бы «рассосалась», но китайские вендоры все чаще начали подсматривать идеи с экстерьером друг у друга. Редко кому удается найти свой уникальный стиль. Большинство устройств подозрительно похожи друг на друга, а полет фантазии дизайнеров ограничивается тем, как обыграть фронталку и оформить модуль основной камеры.

Особенно преуспели производители в дизайне тыльного модуля, который приобретал кажется уже все мыслимые геометрические фигуры. Но не оскудеет земля на фантазии и идеи. Ребята из Huawei получили патент на смартфон, где основная камера выполнена в форме креста. Для четырех модулей, один из которых перископический, и светодиодной вспышки предложили две пересекающие друг друга линии.

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Достаточно эффектно выглядит передняя панель, которая практически полностью отдана под дисплей. У экрана тонкие кромки и он лишен выреза под фронтальную камеру. Учитывая отсутствие отсека для выдвижного модуля на верхней грани, речь идет о реализации подэкранной камеры.

Напомним, что на рынке уже есть такой «инновационный» смартфон, который первым предложил камеру под экраном. И это ZTE Axon 20 5G. Возможно, вторым инициативу подхватит Nokia 9.3 PureView, а в следующем году смартфоны с подэкранной камерой должна выпустить Xiaomi. К ней могут примкнуть Oppo, Vivo и Samsung.

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Источник: letsgodigital