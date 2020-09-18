Huawei Watch GT 2 Pro: первый носимый гаджет с HongmengOS (HarmonyOS)

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HongmengOS (HarmonyOS) в Китае будут доступны с HongmengOS

На прошлой неделе Huawei представила смарт-часы Watch GT 2 Pro, которые выполнены из дорогих и качественных материалов, а также могут похвастаться высоким уровнем автономности и широким функционалом. Во время релиза компания пообещала, что новинка появится на домашнем рынке и в Европе в сентябре. И только сейчас стало известно, что глобальная и китайская версия будут разниться. Причем их будет отличать одна важная черта.

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Фишка в софте. На европейский рынок Huawei Watch GT 2 Pro придут с предустановленной операционной системой LiteOS. А вот в Китае носимый гаджет будут предлагать с фирменной операционкой HongmengOS (HarmonyOS). И это первый носимый гаджет компании с проприетарной операционной системой.

Появление смарт-часов с HongmengOS не стало большим открытием. Компания еще в прошлом году заявляла о своем желании выпустить умные часы с фирменной операционной системой. И она строго следует намеченному плану. А уже в следующем году Huawei обещает больше продуктов с HongmengOS (HarmonyOS), среди которых будут и смартфоны.

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Ожидается, что HongmengOS (HarmonyOS) позволит работать с любыми приложениями для iOS и Android. Каким-то образом заблокировать ее работу извне будет невозможно, ведь она работает на серверах компании. Другое дело, что компании потребуется построить сеть серверов, а это уже серьезные инвестиции и эти расходы еще как-то нужно будет окупить.

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Источник: gizmochina