Huawei снова в игре? 5G-чипы Snapdragon могут вернуться в смартфоны компании

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Неужели Huawei сможет снова выйти на лидирующие позиции

До наложения санкций на компанию Huawei по темпам роста у нее были все шансы стать лидером мирового рынка уже через несколько лет. После закрытия для компании доступа к сервисам Google, а затем и к чипам с технологией 5G позиции компании на мировом рынке значительно пошатнулись.

Но вопреки ожиданиям многих экспертов, компания не только не свернула свою деятельность, а продолжала достаточно активно развиваться. Они создали собственную операционную систему, уловками вывели суббренд Honor за пределы санкций и продолжили вкладывать немалые средства в разработку новых устройств.

Однако последние поколения флагманов выглядели несколько странно с флагманскими чипами прошлых поколений, да еще и с обрезанным 5G. И вот по сети прокатились слухи, что Huawei разрешили использование чипов с 5G и будущий флагман Mate 60 может получить полноценный Snapdragon 8 Gen 2.

Официального подтверждения этому пока нет, но если это действительно так, возможно, и с Google как-то смогут договориться. Но заявление Digital chat station об увеличении прогнозов продаж до 40 миллионов из предыдущих 28 намекает, что договориться удалось.

Возвращение в игру такого мощного игрока явно пойдет на пользу индустрии, да и откровенно говоря, качество смартфонов этого бренда всегда вызывало уважение, многие скучают по этим устройствам и с радостью приобретет их смартфон, если у него будет полноценный функционал.

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Источник: weibo