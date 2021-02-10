Хватит это терпеть! Xiaomi наведи порядок с Global ROM MIUI и ее поддержкой!

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Фанаты компании хотят быть услышанными и просят компанию обратить внимание на вал проблем с MIUI

У Xiaomi проблемы с ее фирменной оболочкой MIUI. «Сырая» прошивка на старте продаж, постоянные перебои с качеством и оперативностью обновлений, слежка за пользователями и, конечно, же, набившая оскомину тема рекламы в оболочке фирменных смартфонов. Добавьте сюда и постоянное желание компании как-то обделить пользователей на глобальном рынке, когда целый ряд фишек она делает эксклюзивом только для рынка Китая.

Терпение ряда пользователей иссякло, и они пытаются достучаться до Xiaomi. Они составили открытое письмо, цель которого добиться лучшей поддержки глобальных версий MIUI. В начале послания энтузиасты напомнили компании, что на заре ее становления она поставила перед собой цель создавать качественные и доступные устройства, одной из фишек которых была фирменная прошивка MIUI.

Но в последнее время она начала отходить от этой концепции и одной из главных проблем стала Global ROM MIUI, где ряд приложений Xiaomi заменили на аналоги от Google. В числе главных недостатков глобальной версии прошивки они называют плохую оптимизацию, наличие серьезных ошибок и ужасную поддержку.

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На исправление багов у разработчиков уходят месяцы, и пользователи все это время испытывают «боль». Сотрудникам компании стоило бы регулярно наведываться на различные форумы и социальные сети, чтобы понять масштаб проблем и услышать тысячи пользователей, которые просят исправить ошибки и довести до ума MIUI.

Просьба — улучшить поддержку глобальной версии фирменной оболочки. Помочь в этом может создание отдела разработчиков в Европе, которые будут заточены на создание Global ROM MIUI и это поможет наладить обратную связь с пользователями.

В письме энтузиасты также акцентируют внимание, что функционал китайской и глобальной версии MIUI разнятся, и не в пользу Global ROM. Функционал China ROM MIUI богаче, продуманнее и сама прошивка работает стабильнее. Многие ошибки связаны с оптимизацией: например, камера китайского Xiaomi Mi 10 Pro делает более качественные фоточки, чем его глобальный собрат.

Среди причин плохой поддержки энтузиасты называют конвейер. Компания выпускает слишком много устройств, а значит, и растет количество моделей, нуждающихся в поддержке. Разработчики просто не успевают справляться с огромным массивом софта и проблемами в нем. В итоге, страдает поддержка и сами пользователи.

В числе прочих претензий к Xiaomi было сказано о том, что на глобальный рынок она не выводит большое количество своих гаджетов, входящих в экосистему компании. Недовольны пользователи и ростом цен на продукты Xiaomi. Цена растет, а поддержка ухудшается.

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Они заявили, что Xiaomi уже не та компания, которая выпускала устройств с оптимальным соотношением цена/качество, где на первом месте был пользователь и его потребности, а не продажи. Есть надежда, что компания услышит своих фанатов за пределами Китая и вернется к корням, а также начнет больше уделять внимание софту.

Если вы среди тех, кто согласен с этим возванием и также надеется, что Xiaomi услышит вас, тогда подпишитесь под открытым письмом, перейдя по ссылке.

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Источник: dearxiaomi