Когда ждать Xiaomi Mi Pad 5 и какой будет серия планшетов

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Названо время выхода семейства планшетов Mi Pad 5

Весна подходит к концу, а слухи о планшетах серии Xiaomi Mi Pad 5 и не думают заканчиваться. На этот раз появился ориентир, когда ждать презентацию новых устройств. Как оказалось, фанатам компании придется запастись терпение, на очень скорый релиз стоит не рассчитывать.

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Пришло сообщение, что презентацию Xiaomi Mi Pad 5 компания проведет в августе нынешнего года. Не секрет, что мы увидим планшет в трех вариантах исполнения, которые будут отличаться друг от друга, прежде всего, аппаратными платформами. Так, старшая модель серии получит чип Snapdragon 870, гаджет, который встанет на ступеньку ниже удостоится Snapdragon 860. И завершит плеяду планшетных ПК модель с Snapdragon 768G на борту. Скорее всего, все планшеты семейства разведут на версии с поддержкой сотовой связи и без таковой.

В плане дизайна, Xiaomi Mi Pad 5 будет походить на iPad Pro, получит экран с достаточно тонкими как для планшета рамками и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Диагональ дисплея будет близка к 11 дюйма, разрешение составит 2560х1600 точек, частоту обновления «выкрутят» до 120 Гц и обработки касаний — 240 Гц.

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Говорят о том, что внутри Xiaomi Mi Pad 5 установят двухэлементную аккумуляторную батарею суммарной емкостью 8720 мАч. Основная камера получит два датчика изображения на 20 Мп и 13 Мп. В числе фишек называют поддержку стилуса и технологию активного пера In-Cell.

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Источник: mydrivers, ithome