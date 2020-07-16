Motorola не сдается. В Сети появилось видео с еще одним смартфоном компании

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Вот уж неожиданно, но новостей от Motorola с каждым днем становится все больше и больше. Несколько дней назад мы писали о том, что Motorola готовится представить новинку Moto G9 Plus совсем-совсем скоро. Сегодня же в Сети появилась новая информация об еще одном устройстве от культовой компании. Называться он будет, судя по всему, Moto E7, и попасть на прилавки магазинов электроники он может даже раньше Moto G9 Plus.

Энтузиасты нашли интересное видео Moto E7, а также серию фотографий с данным аппаратом. Фотографии и видео дают нам возможность взглянуть на устройство раньше его презентации. Да еще и подтверждают его подлинность, хоть некоторые скептики могут поспорить и с этим.





В плане дизайна Moto E7, конечно, не поражает, но и не удручает. На фронтальной панели новинка от Motorola будет иметь вырез в виде капли, а на заднике, выполненном из стекла, красуется блок основной камеры, состоящий из двух модулей на 13МП + 2 МП. Надо сказать сразу, что рамки у смартфона определенно не самые тонкие на рынке. Сканер отпечатка пальца в аппарате установлен на задней крышке.





Moto E7 будет доступен в двух расцветках – кремовом и темно-синем. Аппарат будет «радовать» 6,2-дюймовым дисплеем, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти. Процессором выступит Snapdragon 632, а питать смартфон будет аккумулятор емкостью 3550 мАч. Также сообщается, что будет выпущена версия и с 4 ГБ оперативной памяти, которая будет иметь накопитель на 64 ГБ. Работать это чудо техники будет под управлением Android 10. Старт продаж ожидается до конца месяца.





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Источник: 91mobiles.com