Motorola не может остановиться. Готовится к выходу очередной среднебюджетник бренда

Похоже, что Lenovo в ударе. Мало того, что они активно развивают свою линейку смартфонов во главе с очень интересным конкурентом ASUS ROG Phone 3, так еще и не забывают о своих подопечных. С начала этого года дочка китайской компании, легендарная Motorola, уже выпустила свои первые смартфоны с поддержкой сети пятого поколения – Edge и Edge+.

Также 2 июля этого года компания объявила о выпуске смартфона One Fusion, на прошлой неделе - Moto G 5G Plus и Motorola One Vision Plus. А сегодня, благодаря посту инсайдера, мы узнали, что готовится еще одна новинка от именитого бренда.





Скриншотом цены смартфона, который будет иметь название Motorola G9 Plus, в своем Twitter поделился Судханшу Амбхоре, известный информатор. Согласно утечке, цена аппарата будет стартовать с 227,15 евро. Все, что на данный момент известно – это то, что данный ценник обозначает вариант с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб внутреннего хранилища. Из этой короткой рекламы видно, что устройство имеет поддержку двух SIM-карт.





К сожалению, скриншот не дает даже кратких технических характеристик, также отсутствует изображение смартфона. Ожидается, что другие устройства линейки Moto G9 будут выпущены значительно позже. Если информация о Moto G9 Plus верна, то в ближайшие дни появится больше информации.





Зная политику бренда, можно не ждать выдающихся технических характеристик. Недавно анонсированный Moto G 5G Plus, судя по названию, будет содержать достаточно мощностей для поддержки сетей пятого поколения, но его ценник стартует с 450 долларов.

Так или иначе, ждем подробностей.







