iFixit снизили рейтинг ремонтопригодности iPhone 14 с 7/10 до 4/10: но оправдано ли?

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Теперь не покупаем iPhone 14?

Мы уже ранее говорили о ремонтопригодности смартфонов, на ТОП по такому критерию занимает Fairphone 4. Но недавно веб-сайт по ремонту iFixit объявил, что задним числом снизил оценку ремонтопригодности iPhone 14 с 7/10 до 4/10 в связи с требованием Apple. Это произошло чуть больше чем через год после запуска устройства.

Хотя компания еще не обновила список, а еще следует напомнить, что фаворита многих людей, iPhone 13 вообще нет в списке. Есть только iPhone 12 mini, получивший оценку 6/10﻿, но из-за своих небольших габаритов довольно трудно раскрывается. Можно ли после такого доверять компании?

Сначала iFixit похвалил внутренний редизайн iPhone 14 с более удобной для ремонта средней рамой (в сравнении с iPhone 13, который можно было открыть только через дисплей, а корпус был цельный), который впоследствии распространился на iPhone 15 Pro и Pro Max. Но сообщество ремонтников оказались не согласны с оценкой iFixit, поэтому компания вынуждена была прислушиваться к мнению своей целевой аудитории.

«Хотя мы с энтузиазмом присудили ему солидный бал во время запуска в прошлом году, благодаря его инновационной архитектуре, удобной для ремонта, которой мы остаемся большими поклонниками — реальность для людей, пытающихся исправить эти вещи, была совсем другой», — сказал генеральный директор iFixit Кайл Винс в сообщении в блоге. «Большинство капитальных ремонтов современных iPhone требует одобрения Apple. Вы должны покупать запчасти через систему, а затем подтверждать ремонт через систему чата. Иначе вы столкнетесь с ограниченной или отсутствующей функциональностью, а также неприятными предупреждениями».

iFixit подразумевает программный инструмент конфигурации системы после ремонта Apple, который согласно Apple «аутентифицирует оригинальные запчасти Apple, обновляет прошивку и калибрует части для обеспечения максимальной производительности и качества». В июне Apple объявила, что клиенты, самостоятельно выполняющие ремонт, теперь могут инициировать конфигурацию системы, переведя свои устройства в режим диагностики и следуя подсказкам на экране.

Сообщения в блоге iFixit содержат обзор различных функциональных проблем и предупреждений, которые могут возникнуть, если настройка системы не завершена.

В общем, хотя iFixit признает, что Apple достигла определенного прогресса в области права на ремонт, она решила, что ей нужно поддерживать компанию на более высоких стандартах, и соответственно откорректировала свою систему оценки ремонтопригодности.

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Источник: ifixit