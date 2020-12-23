Новый сертификат показал, что Oppo Reno5 скоро появится на глобальном рынке

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Oppo готовы представить новый смартфон Oppo Reno5 за пределами своего родного Китая.

Две недели назад китайский техногигант Oppo представил для своего родного рынка две новинки – Oppo Reno5 и Oppo Reno5 Pro. На момент презентации информации о возможном выходе устройств на глобальный рынок не было, но, похоже, по крайней мере, обычный Reno5 точно попадет на прилавки магазинов по всему миру.

Недавно Управление Национальной комиссии по коммуникациям Тайваня (NCC) утвердило новый смартфон Oppo с номером модели CPH2145. Ранее CPH2145 обнаружили на других сайтах агентств сертификации: Indonesia Telecom, регулирующий орган TKDN Индонезии и орган Bluetooth SIG.

В сертификат NCC включено несколько снимков данного устройства, и на них видно, что перед нами может быть тот самый Reno5.

Изображение Oppo Reno5 в базе NCC﻿

Фронтальная сторона Oppo CPH2145 показывает, что в смартфоне установлен дисплей с отверстием под селфи-камеру. Задняя часть телефона, окрашенная в цвет градиента, имеет прямоугольный модуль камеры в левом верхнем углу. Он состоит из четырех объективов и светодиодной вспышки.

На одном из фото изображено зарядное устройство с номером VCA7JBUH, поддерживающее быструю зарядку до 65 Вт – возможно, именно с ним смартфон будет отправляться в магазины.

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Скорее всего, Oppo Reno5 будет отправляться на глобальный рынок в двух версиях – с поддержкой 4G- и 5G-сетей. Говорят, что 4G-модель имеет номер CPH2159, а его сердцем является чипсет Snapdragon 720G. Reno5 5G для мировых рынков может работать на базе более мощного Snapdragon 765G, а его комплекте поставки может лежать зарядное устройство SuperVOOC 2-го поколения мощностью 65 Вт.

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Источник: Twitter



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