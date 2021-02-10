Информатор обновил рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra

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Samsung Galaxy S22 Ultra предложит чуть другое исполнение тыльной камеры

Не секрет, что Samsung готовится представить серию Galaxy S22. Одни обещают ранний дебют новинок — в конце нынешнего года. Другие твердят, что компания будет следовать привычному времени анонса — первый квартал следующего года. На прошлой неделе известный информатор @OnLeaks слил в сеть рендеры всей троицы семейства Galaxy S22.

Наибольшие споры вызвал дизайн Galaxy S22 Ultra и все из-за оформления модуля основной камеры в форме буквы Р. Прошло пару дней, и информатор решил внести коррективы в рендеры, а изменения коснулись именно исполнения тыльного модуля. Сделал он это после того, как ему на неточности указал другой сетевой информатор Ice Universe.

Теперь все модули не объединены в один модуль. Камеры на тыльной стороне получили два блока, где один вмещает три датчика изображения, а второй — четвертый сенсор, светодиодную вспышку и лазерный автофокус. Насколько такое исполнение основной камеры видится визуально приятным, каждый волен решать сам.

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Напомним, что это лишь утечки, которые в итоге могут не иметь ничего общего с тем, как на самом деле будет выглядеть Galaxy S22 Ultra. Возможно, разночтения в дизайне объясняются тем, что у компании было несколько прототипов устройств с разным исполнением блока тыльной камеры. На каком именно варианте в итоге остановились, еще предстоит узнать.

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Источник: twitter