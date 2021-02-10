Информатор обновил рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra предложит чуть другое исполнение тыльной камеры
Не секрет, что Samsung готовится представить серию Galaxy S22. Одни обещают ранний дебют новинок — в конце нынешнего года. Другие твердят, что компания будет следовать привычному времени анонса — первый квартал следующего года. На прошлой неделе известный информатор @OnLeaks слил в сеть рендеры всей троицы семейства Galaxy S22.
Наибольшие споры вызвал дизайн Galaxy S22 Ultra и все из-за оформления модуля основной камеры в форме буквы Р. Прошло пару дней, и информатор решил внести коррективы в рендеры, а изменения коснулись именно исполнения тыльного модуля. Сделал он это после того, как ему на неточности указал другой сетевой информатор Ice Universe.
Теперь все модули не объединены в один модуль. Камеры на тыльной стороне получили два блока, где один вмещает три датчика изображения, а второй — четвертый сенсор, светодиодную вспышку и лазерный автофокус. Насколько такое исполнение основной камеры видится визуально приятным, каждый волен решать сам.
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Напомним, что это лишь утечки, которые в итоге могут не иметь ничего общего с тем, как на самом деле будет выглядеть Galaxy S22 Ultra. Возможно, разночтения в дизайне объясняются тем, что у компании было несколько прототипов устройств с разным исполнением блока тыльной камеры. На каком именно варианте в итоге остановились, еще предстоит узнать.
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Источник: twitter
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