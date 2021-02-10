Первые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra подтверждают наличие S Pen

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Как Galaxy Note станет частью серии Galaxy S

Вчера стало известно, что Samsung попытается угодить тем, кто ностальгирует по линейке Galaxy Note. Компания поступит достаточно просто — она выпустит Galaxy S22 Ultra со встроенным стилусом. А как все это будет исполнено можем взглянуть сегодня. Известный сетевой информатор @OnLeaks показал экстерьер новинки на рендерах.

Если сфокусироваться на дисплее, то никаких свежих эмоций он не подарит. Galaxy S22 Ultra получит экран с тонкими рамками и круглым отверстием под фронталку. А исполнение основной камеры изменилось, и компания предложит Р-образную компоновку датчиков. Всего модулей четыре и один из них зум-перископ. Сами датчики и светодиодная вспышка расположатся в той же последовательности, что предлагал и предшественник. К числу новшеств помимо исполнения основной камеры в Galaxy S22 Ultra важно причислить появление отсека для стилуса.

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Источник также упоминает наличие 6,8-дюймового AMOLED-дисплея с высоким разрешением и повышенной частотой обновления. Габариты корпуса составят 163,2х77,9х8,9 мм (10,5 мм с учетом выступа камеры). Из более ранних слухов известно, что емкость аккумулятора составит 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 45 Вт.

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Источник: digit.in