Сотрудники Apple восстали против решения компании вернуть их в офисы

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Распробовав вкус дистанционной работы, целый ряд работников Apple не готовы возвращаться к офисной модели работы

Из-за пандемии коронавируса во многих странах мира ввели режим самоизоляции. Были закрыты гипермаркеты электроники, доставка товаров на дом стала делом привычным и сотрудников компаний перевели на работу в «домашний офис». На удаленку были отправлены и ряд работников Apple, которым явно понравилось работать дистанционно. Теперь они попросту не желают возвращаться на свои рабочие места в офисе.

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На прошлой неделе глава Apple Тим Кук разослал письмо сотрудникам, в котором он оповестил их о том, что с сентября работа офиса возвращается к привычному доковидному режиму — все обязаны будут выходить в офис и находиться там минимум три дня в течение недели. Оставшиеся дни они могут продолжать работать дистанционно.

Оказалось, что далеко не все готовы вернуться к прежней модели работы. Удаленка для них более предпочтительный вариант работы и они не прочь и дальше трудиться в таком режиме. Причем таких нашлось около трех тысяч человек, которые направили в адрес руководства Apple послание, где предложили более гибко подойти к выстраиванию модели работы и позволить им выбирать удаленный или офисный режим работы исходя из специфики.

В качестве аргументации они сослались на успешность работы компании последний год, как довод того, что модель удаленки рабочая и эффективная. Они считают, что дистанционная работа помогает достичь баланса между работой и личной жизнью, а также помогает избежать целого ряд проблем, связанных с необходимостью поездок в офис.

Но, похоже, что Apple непреклонна и считает, что сотрудники должны вернуться в офис. В итоге целый ряд работников приняли решение покинуть компанию. Они заявляют, что их просьбу о дистанционной работе не только не услышали, но и игнорировали, создав «ощущение пренебрежения и обесценивания наших отношений с руководством компании».

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«Бунт на корабле» и его медийная огласка, возможно, заставят Apple пересмотреть свое отношение к просьбам сотрудников об организации удаленной работы. Компании придется искать компромисс, а делать это не всегда хочется и получается.

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Источник: businessinsider﻿