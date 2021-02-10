iOS 17.2 будет следить за ментальным здоровьем - выходит приложение Journal

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полезное приложение

Первая бета-версия iOS 17.2, выпущенная сегодня для разработчиков, содержит приложение Journal, о котором Apple анонсировала еще в июне.

Приложение Journal позволит пользователям iPhone и iPad фиксировать ежедневные мнения и активности. Он будет использовать данные по фото, прослушанной музыке, тренировкам и тому подобному. Также будет предлагаться тема для записей.

Записи могут содержать встроенные фото, аудио и музыку. Важные моменты можно будет выделить для просмотра.

Приложение Journal защищено паролем и Face ID – ведь ментальное здоровье – это максимально конфиденциальная информация, которую точно не нужно знать посторонним, поэтому все предложения формируются локально на устройстве. Записи шифруются по технологии end-to-end.

Таким образом, в iOS 17.2 наконец-то появится отличный инструмент для ведения личного дневника и фиксирования важных моментов жизни. Помните, что ваше ментальное здоровье напрямую зависит от вашей производительности, поэтому не пренебрегайте этим.

Источник - macrumors