iPhone 12 mini не станет законодателем моды на компактные смартфоны

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Не стоит ждать, что выход iPhone 12 mini вызовет всплеск появления компактных моделей

13 октября Apple представила сразу четыре новых iPhone 12 и впервые в линейке флагманов появилась mini-версия. Есть те, кто убежден, что именно iPhone 12 mini станет самым популярным устройством новой серии. Среди причин того, что он может стать хитом продаж называют компактность, мощность, неплохие камеры и, конечно же, не самый высокий среди собратьев ценник.

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iPhone 12 mini явно придется по душе поклонникам компактных решений и целый ряд аналитиков уже говорят о том, что новинка станет объектом для подражания и целый ряд производителей смартфонов пожелают выпустить свои компактные модели. Но известный и авторитетный техноблог Digital Chat Station заявил о том, что рассчитывать на массовый приход Android-смартфонов с небольшими дисплеями не стоит.

И дело даже не в том, что сейчас мода на «лопаты». Чтобы наладить выпуск компактных устройств производителям необходимо перенастраивать сборочные линии на выпуск таких решений. А это дополнительные траты, пойти на которые целый ряд производителей не готовы. Аналитики уже говорят о том, что выпуск iPhone 12 mini влетает Apple в копеечку, а все из-за дороговизны комплектующих. Так, 5,4-дюймовый дисплей смартфона является одним из самых дорогих компонентов.

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Но почти наверняка найдутся те, кто все же решится выпустить свой компактный мобильник. Так, есть веские основания полагать, что Redmi готовится вывести на рынок смартфон с небольшим дисплеем. Но когда это может случиться, неизвестно.

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Источник: gizmochina