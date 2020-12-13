Маленькие флагманы никому не нужны. Спрос на iPhone 12 mini тому подтверждение

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Фанатов компактных флагманов все меньше

Нежелание компаний производить компактные смартфоны имеет под собой основания. Все же потреблять контент удобнее на устройствах с большим дисплеем, поэтому пользователи достаточно охотно стали пользоваться лопатофонами. И продажи iPhone 12 mini только подтверждают, что время компактных и с хорошим «железом» смартфонов ушло.

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Похоже, что аппараты с экранами небольшой диагональю наскучили пользователям спрос на iPhone 12 mini далеко не ажиотажный. Так, по данным аналитиков Wave7 Research компактный mini-смартфон не пользуется спросом в США. В первый месяц продаж iPhone 12 mini был наименее популярным устройством из новой серии айфонов и его продажи составляли не более 5% от всех продаваемых iPhone.

А самой востребованной новинкой в торговых сетях сотовых операторов США стал iPhone 12, на который пришлось от 24% до 33% всех продаж. И это при условии, что iPhone 12 и iPhone 12 mini по своей сути один и тот же смартфон, а ключевое отличие в диагонали дисплея: 6,1 дюйма против 5,4 дюйма. Среди упрощений mini-версии от базовой вариации серии также стоит упомянуть меньшей емкости аккумулятор на 2227 мАч и скорость зарядки MagSafe ограничена 12 Вт, тогда как у iPhone 12 эти параметры составили 2815 мАч и 15 Вт.

При этом и просят за iPhone 12 mini на $100 меньше. Но пользователи готовы платить больше только бы получить смартфон с большим дисплеем. Возможно, рождественские распродажи подстегнут спрос на компактный айфон, но это будет краткосрочный всплеск и вряд ли изменит ситуацию в корне.

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Против объективной реальности не попрешь. Пользователи хотят смартфоны с яркими и большими дисплеями. Это правда жизни, нравится она нам или нет, уже не важно. Все указывает на то, что и у производителей Android-смартфонов нет стимула производить компактные флагманы.

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Источник: pcmag