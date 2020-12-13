Маленькие флагманы никому не нужны. Спрос на iPhone 12 mini тому подтверждение
Фанатов компактных флагманов все меньше
Нежелание компаний производить компактные смартфоны имеет под собой основания. Все же потреблять контент удобнее на устройствах с большим дисплеем, поэтому пользователи достаточно охотно стали пользоваться лопатофонами. И продажи iPhone 12 mini только подтверждают, что время компактных и с хорошим «железом» смартфонов ушло.
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Похоже, что аппараты с экранами небольшой диагональю наскучили пользователям спрос на iPhone 12 mini далеко не ажиотажный. Так, по данным аналитиков Wave7 Research компактный mini-смартфон не пользуется спросом в США. В первый месяц продаж iPhone 12 mini был наименее популярным устройством из новой серии айфонов и его продажи составляли не более 5% от всех продаваемых iPhone.
А самой востребованной новинкой в торговых сетях сотовых операторов США стал iPhone 12, на который пришлось от 24% до 33% всех продаж. И это при условии, что iPhone 12 и iPhone 12 mini по своей сути один и тот же смартфон, а ключевое отличие в диагонали дисплея: 6,1 дюйма против 5,4 дюйма. Среди упрощений mini-версии от базовой вариации серии также стоит упомянуть меньшей емкости аккумулятор на 2227 мАч и скорость зарядки MagSafe ограничена 12 Вт, тогда как у iPhone 12 эти параметры составили 2815 мАч и 15 Вт.
При этом и просят за iPhone 12 mini на $100 меньше. Но пользователи готовы платить больше только бы получить смартфон с большим дисплеем. Возможно, рождественские распродажи подстегнут спрос на компактный айфон, но это будет краткосрочный всплеск и вряд ли изменит ситуацию в корне.
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Против объективной реальности не попрешь. Пользователи хотят смартфоны с яркими и большими дисплеями. Это правда жизни, нравится она нам или нет, уже не важно. Все указывает на то, что и у производителей Android-смартфонов нет стимула производить компактные флагманы.
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Источник: pcmag
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