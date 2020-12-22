Умные очки Apple Glass будут иметь уникальные линзы, меняющие свой цвет в зависимости от освещения

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Apple Glass должны будут поразить не только своим программным обеспечением, но и аппаратными фишками.

Мы уже очень долго знаем и говорим об умных очках от Apple. Несмотря на длительный срок подготовки компании к выпуску долгожданного продукта, шансов на его выход все еще много, и это подтверждают постоянно появляющиеся патенты.

Недавно в Сети появился новый патент, показывающий, что линзы, которые компания установит в свои первые умные очки, смогут адаптироваться к окружающему освещению.

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Техногигант из Купертино не так давно подал новую патентную заявку в USPTO (ведомство США по патентам и товарным знакам). Патент назван «Система отображения с локализованной оптической регулировкой», что наводит на мысль о необычных функциях умных очков.

В самом патенте говорится о возможностях линз к изменению своей окраски в зависимости от количества поступающего света. Проще говоря, линзы будут автоматически подстраивать свой цвет и плотность в зависимости от окружающего освещения в реальном времени для более комфортного использования.

Таким образом, Apple Glass будет в состоянии настроить линзы в соответствии с ярким светом или использованием в сумерках. В патенте Apple указывается, что линзы могут автоматически приспосабливаться к различным пользователям и различным ситуациям. По сути, очки сами смогут затемнять некоторые участки линз – причем будут выбираться именно те места линзы, в которые направлен ваш взор.

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К сожалению, несмотря на появление новых патентов, дата выхода умных очков от Apple все еще остается загадкой.

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Источник: India Times



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