iPhone 12: сколько на самом деле может быть новых айфонов

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Много новых iPhone не бывает. Серия iPhone 12 может включать 5 смартфонов

Похоже, Apple задумала что-то этакое. В октябре ждем премьеру новых iPhone 12 и многие источники сходятся во мнении, что состоится она 13 октября. Интересно, что уже с 5 октября компания начнет отгружать «эшелонами» серию iPhone 12 в адрес ритейлеров, чтобы начать продажи ряда моделей с 23 октября.

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Но самый главный вопрос: что же случится на презентации? Какие смартфоны покажет Apple и какие технологические новшества они несут на борту? Несмотря на то, что о новинках достаточно много и охотно рассказывают, еcть вероятность, что один все же козырь компания припасла.

До недавнего времени считалось, что в этом году выйдет четыре новых айфона: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Но авторитетное издание Winfuture со ссылкой на дилеров сообщило, что новых смартфонов будет пять и один из них станет позиционироваться как модель начального уровня.

Безусловно, это будет «бюджетник» в понимании Apple, а не принятой градации на рынке. Как он будет именоваться, неизвестно. В числе отличительных черт самого доступного iPhone называют широкую цветовую гамму. Так, на выбор предложат шесть цветов: черный, синий, белый, коралловый, желтый и красный. Доступен смартфон будет в трех модификациях постоянной памяти: 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб.

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Что касается моделей подороже, то здесь не предложат никаких «попугаистых» расцветок. Все по классике: белый, черный и серебристый. Все они будут доступны в версиях с 64/128/256 Гб встроенной памяти.

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Источник: winfuture