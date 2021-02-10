iPhone 13 предложит связь повсюду

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Серия iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи и позволит оставаться на связи вне зоны покрытия сотовой сети

До презентации iPhone 13 остается чуть больше двух недель и о новинках известно многое. Но все же инсайдеры находят что-то интересное, что поведать нам о новинках. На этот раз отличился аналитик Мин-Чи Куо, который сообщил, что семейство iPhone 13 получит поддержку спутниковой технологии связи.

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По словам аналитика, смартфоны получили специальную версию модема Qualcomm X60, который позволит линейке iPhone 13 поддерживать спутниковую связь на низкой околоземной орбите. Новые «яблочные» смартфоны смогут подключаться к спутникам, чтобы можно было отправлять сообщения и совершать звонки в тех местах, где нет покрытия сотовой сети.

В качестве партнера для подключения к спутникам выбрана компания Globalstar. Мин-Чи Куо считает, что поддержка спутниковой сети указывает на то, что модели серии iPhone 13 предложат «инновационный пользовательский опыт, который можно интегрировать с новыми продуктами». Он также напоминает, что, по слухам, гарнитура смешанной реальности Apple и Apple Car могут использовать преимущества спутниковой связи в сочетании с очень быстрыми сигналами mmW 5G.

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Рассматривает ли Apple в качестве потенциального партнера Starlink от Илона Маска, сведений нет. Многое будет зависеть от того, насколько востребованной и эффективной окажется эта технология. В любом случае серия iPhone 13 не первой предложит поддержку сотовой сети, но будет включать первые массовые, компактные и относительно доступные устройства с этой функцией.

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Источник: phonearena