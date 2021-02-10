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iPhone 14 Max Pro может получить версию попроще, но большой дисплей оставили

06.07.2021 390 0

Возможен выход iPhone 14 Max с большим экраном и характеристиками базовой модели серии

Именитый аналитик Минг-Чи Куо, обладающий огромным багажом инсайдерских сведений о новых продуктах Apple, сообщает, что компания рассматривает возможность выпуска более доступной версии iPhone 14 с большим дисплеем. Новинка может именоваться iPhone 14 Max и станет частью модельного ряда компании 2022 года.

 

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Предполагается, что iPhone 14 Max предложит дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и улучшенную камеру со сверхширокоугольным объективом с возможностью автофокусировки. Что касается основной массы характеристик, то они должны дублировать те, которые предложит iPhone 14. Такой маневр может быть продиктован желанием компании увеличить продажи своих устройств.

 

iPhone 14 Max Pro может получить версию попроще, но большой дисплей оставили – фото 1

 

Аналитики Counterpoint Research пришли к выводу, что наиболее охотно пользователи приобретали старшую версию актуальной линейки смартфонов Apple — iPhone 12 Pro Max. Это говорит о том, что есть высокий спрос на мобильники с большими дисплеями. Выходом iPhone 14 Max компания удовлетворит запрос на большие смартфоны, но при этом постарается предложить в нем только самое необходимое, без излишеств. Это позволит удержать ценник в более разумных рамках, и такая модель обещает быть популярной у потребителей.

 

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Если придворный аналитик Apple прав, то в следующем году компания сделает резкий разворот: откажется от выпуска mini-версии iPhone 14 в пользу его «большого брата», но без чрезмерных наворотов.

 

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Источник: digitaltrends

Apple iPhone 14 Max Pro iPhone 14 Max
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.07.2021

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iPhone 14 Max Pro может получить версию попроще, но большой дисплей оставили