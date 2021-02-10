iPhone 15 Pro можно использовать как ПК: некоторые энтузиасты уже проверили это

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ПК в вашем смартфоне

Одной из основных фишек линейки iPhone 15 является наличие порта USB-C в замен Lightning, мы этого ждали много лет и наконец дождались, ведь он выдерживает более высокие уровни мощности и скорости передачи данных. Но он открывает новые возможности использования, в том числе официально не поддерживаемые Apple, например, режим рабочего стола, который может конкурировать с популярной функцией DeX от Samsung, позволяющей использовать смартфоны компании в качестве ПК.

A17 Pro в iPhone 15 Pro – очень быстрый чип, и это отличная новость для геймеров, особенно потому, что они могут подключить телефон к внешнему монитору. Но как насчет задач, ориентированных на производительность? Где есть желание, там есть возможность.

Пользователь @iOS_App_Dev через Х (Twitter) опубликовал на видео, на котором он демонстрирует использование iPhone 15 Pro в качестве настольного компьютера. Он подключил телефон к монитору Apple Studio Display и использовал демо-версию программы infiniteX2P Studio, которая в основном предназначена для iPad и позволяет планшету подключаться к внешнему дисплею и запускать несколько приложений одновременно в окнах с переменным размером. На видео мы видим как @iOS_App_Dev наслаждается рабочим столом на своей установке.

Хотя iPhone 15 Pro не поддерживает режим рабочего стола для многозадачности, это показывает, что он вполне способен проектировать на экран опыт, подобный macOS. В конце концов, микросхемы iPhone и Mac имеют одинаковую ДНК, поэтому было бы логично иметь возможность использовать iPhone 15 Pro в таком ключе.

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Источник: exDeveloper (Twitter)