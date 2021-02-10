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iPhone 15 Pro можно использовать как ПК: некоторые энтузиасты уже проверили это

25.09.2023 92 0

ПК в вашем смартфоне

Одной из основных фишек линейки iPhone 15 является наличие порта USB-C в замен Lightning, мы этого ждали много лет и наконец дождались, ведь он выдерживает более высокие уровни мощности и скорости передачи данных. Но он открывает новые возможности использования, в том числе официально не поддерживаемые Apple, например, режим рабочего стола, который может конкурировать с популярной функцией DeX от Samsung, позволяющей использовать смартфоны компании в качестве ПК.

 

iPhone

 

A17 Pro в iPhone 15 Pro – очень быстрый чип, и это отличная новость для геймеров, особенно потому, что они могут подключить телефон к внешнему монитору. Но как насчет задач, ориентированных на производительность? Где есть желание, там есть возможность.

 

Пользователь @iOS_App_Dev через Х (Twitter) опубликовал на видео, на котором он демонстрирует использование iPhone 15 Pro в качестве настольного компьютера. Он подключил телефон к монитору Apple Studio Display и использовал демо-версию программы infiniteX2P Studio, которая в основном предназначена для iPad и позволяет планшету подключаться к внешнему дисплею и запускать несколько приложений одновременно в окнах с переменным размером. На видео мы видим как @iOS_App_Dev наслаждается рабочим столом на своей установке.

 

iPhone

 

Хотя iPhone 15 Pro не поддерживает режим рабочего стола для многозадачности, это показывает, что он вполне способен проектировать на экран опыт, подобный macOS. В конце концов, микросхемы iPhone и Mac имеют одинаковую ДНК, поэтому было бы логично иметь возможность использовать iPhone 15 Pro в таком ключе.

 

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Источник: exDeveloper (Twitter)

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 25.09.2023
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iPhone 15 Pro можно использовать как ПК: некоторые энтузиасты уже проверили это