iPhone будут выпускать в два этапа – Apple ожидает проблемы с поставками

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На прошлой мы писали о том, что старт продаж iPhone 12 в этом году будет отложен. Предыдущее поколение iPhone поступило в продажу в конце сентября, но в этом году Apple готовится к заметным проблемам с поставками, готовя своих фанатов на середину октября.





Уже доподлинно известно, что в 2020 году будет выпущено в общей сложности четыре iPhone. Неизвестно, в какой последовательности они будут выходить, но, судя по всему, кроме различных дат старта продаж, нас ждет и поэтапный подход к запуску, связанный с проблемами на складах Apple. Об этом сегодня рассказало издание DigiTimes.

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Если точнее, Apple может начать продажу нового поколения iPhone в два этапа: сначала на прилавки пойдут две 6.1-дюймовые модели, а после - модели размером 6.7 и 5.4 дюйма. Источники DigiTimes также добавили, что поставщики материнских плат SLP только недавно начали отправлять комплектующие для первых моделей, а поставки для вторых начнутся в конце августа.





Многочисленные слухи ранее указывали на то, что новая линейка iPhone не будет выпущена вовремя из-за задержек в разработке и производстве, но о таком поэтапном начале продаж аналитики слышат в первый раз.

По слухам, 6,7-дюймовый iPhone и одна из 6,1-дюймовых моделей будут устройствами более высокого класса, в то время как 5,4- и 6,1-дюймовые модели будут устройствами более бюджетного сегмента.





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По словам аналитика Минг-Чи Куо, все ожидаемые в 2020 году iPhone будут использовать технологию 5G. Куо также считает, что новые iPhone могут не иметь в комплекте поставки проводные наушники компании EarPods. Инсайдер считает, что таким образом Apple хочет поднять продажи AirPods и сократить расходы.





Источник: DigiTimes