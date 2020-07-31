Apple намекает на то, что новые iPhone в этом году придется подождать подольше

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Слухи о предстоящей презентации новой продукции Apple максимально разнятся: кто-то говорит, что новые iPhone выйдут сильно раньше срока, а кто-то утверждает, что новинок вообще не стоит раньше 2021.

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Apple решила положить конец всем слухам. Сегодня, во время ежеквартального совещания по вопросам прибыли финансовый директор компании Лука Маэстри подтвердил, что презентация новой продукции компании точно запоздает, но не намного. Скорее всего, iPhone 12 выйдет на рынок уже в октябре.

Обычно Apple показывает новые iPhone в начале сентября, а затем до конца месяца (обычно через две недели после запуска) отправляет их в розницу. Маэстри сказал, что в этом году iPhone 12 будет доступен только через несколько недель. Другую информацию Маэстри решил не разглашать. Тем не менее, для Apple даже такая честность – большой шаг. Обычно компания скрытна даже в мельчайших деталях.

В таком решении нет ничего удивительного. Например, когда Apple представила iPhone X в сентябре, фанаты ждали аппарат аж до ноября.

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На данный момент профильные издания предполагают, что сама презентация Apple все же пройдет в начале сентября, однако, если информация запустилась от первых лиц компании, новинки от Apple действительно не стоит ждать раньше, чем конец октября. Может, даже позже.

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Источник: CNBC