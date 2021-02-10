iPhone с разъемом USB Type-C: как сделать такой же себе

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Или прикупи себе такой за несколько тысяч долларов

Наверное, многие слышали о том, что европарламентарии намерены довести дело с унификацией до логического завершения. Еврокомиссия хочет ввести в жизнь пользователей комфорт и намерена обязать производителей электроники предлагать устройства с портом USB Type-C. Логика подсказывает, что сложности с переходом возникнут у Apple с ее iPhone. Компания всеми силами цепляется за Lightning и не хочет с ним расставаться.

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Есть энтузиасты, которые недовольны присутствием разъема Lightning в iPhone. Негодование настолько велико, что они берутся за замену порта. В качестве подопытного был взят iPhone X и ролик об успешной пересадке USB Type-C появился в прошлом месяце. Тогда автор обещал опубликовать подробную инструкцию, где расскажет о том, как можно сменить Lightning на USB Type-C.

Фактически предстоит создать с нуля печатную плату с разъемом и подключить к смартфону. Без специальных навыков и знаний тут не обойтись. Тем, кому не чужды эксперименты и завалялся не нужный iPhone, автор предлагает подробную наглядную инструкцию, как это сделать. В открытом доступе есть и исходный код проекта, поэтому любой желающий может сделать «пересадку» и для других моделей iPhone.

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Сам же тюнингованный iPhone X автор выставил на аукцион eBay. На момент написания статьи за него готовы заплатить $4850. Сам лот сопровождается описанием, что это первый в мире iPhone с USB Type-C, но его будущему владельцу не стоит использовать смартфон в качестве основного для повседневной эксплуатации.

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Источник: macrumors