iPhone SE 3 не в следующем году, вместо него выйдет другой смартфон

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iPhone SE Plus в 2022 году, а iPhone SE 3 отложили на 2024 год

В сети поговаривали, что Apple вроде как должна обновить линейку iPhone SE весной следующего года. iPhone SE 3 должен был стать самым дешевым айфоном с поддержкой 5G. Но сетевые информаторы заявили, что компания отложила выпуск смартфона. Но это вовсе не означает, что в следующем году не будет доступного iPhone.

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Основатель исследовательской компании Display Supply Consultants и DisplaySearch Росс Янг, обладающий солидным послужным списком достоверных сливов, заявил о том, что в следующем году Apple выпустит iPhone SE Plus. Новинка получит поддержку сетей пятого поколения и ЖК-дисплей диагональю 4,7 дюйма.

По словам информатора, выход iPhone SE 3 перенесен на 2024 год и что послужило причиной отложенного релиза, не сообщается. Распространитель сведений сообщил, что смартфон предложит дисплей диагональю 5,7 — 6,1 дюйма.

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Это не первый источник, который предсказывает выход iPhone SE Plus. Ранее сетевые информаторы не раз говорили о перспективе выхода этой модели. По их данным, для iPhone SE Plus будет использован корпус iPhone 11. Из смартфона уберут Face ID, заменив его на Touch ID на боковой грани корпуса. Поживем, увидим, что из этого в итоге сбудется.

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Источник: macrumors