iPhone SE 3 не в следующем году

Выход iPhone SE 3 в 2021 оду под большим вопросом

Вот уже полгода первые владельцы iPhone SE второго поколения получили его в собственное пользование. Это условно бюджетный смартфон, который неплохо покупается. Но пользователи уже смотрят в будущее и гадают, каким может быть iPhone SE третьего поколения и когда Apple намерена представить его. На арену со своим предсказанием выходит известный аналитик Минг-Чи Куо, сделавший себе карьеру на сливах сведений о еще не анонсированных «яблочных» устройствах.

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В своем новом отчете аналитик говорит о том, что iPhone SE 3 не стоит ждать в первой половине 2021 года. Он не стал давать прогноз, что бюджетный айфон выйдет во втором полугодии 2021 года и очень похоже, что преемника iPhone SE второго поколения мы не увидим в следующем году. Маловероятно, что Apple перейдет на ежегодный выпуск обновления iPhone SE. Может пройти несколько лет перед тем как выйдет третье поколение. И вторая половина 2021 года не самое удачное время для выхода новинки с оглядкой на дебют серии iPhone 13.

Что касается самого iPhone SE 3, то он должен предложить IPS-дисплей диагональю 5,5 или 6,1 дюйма, а также сканер Touch ID. Но к этой информации стоит относиться со здоровой долей скепсис. Судя по последней информации работы над iPhone SE 3 на ранней стадии и все может измениться в любой момент.

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Источник: techradar