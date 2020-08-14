iQOO 5 Pro предстал на «живых» снимках

46

Карбоновый iQOO 5 Pro позирует на фотографиях

Суббренду Vivo — компании iQOO всего 1,5 года. Но за этот короткий период она уже успела выпустить несколько интересных устройств, предложивших близкое к оптимальному соотношение характеристик и цены. Производитель стремится предлагать приличное железо в своих моделях и не станет исключением iQOO 5.

Читать также: iQOO 5: раскрыта тайна еще одного параметра 120

Дебют смартфона состоится 17 августа, когда компания и рассекретит все его характеристики. А сегодня мы предлагаем взглянуть на внешний вид iQOO 5 Pro благодаря фотографиям, которые слили в сеть Weibo инсайдеры. Фасад типичный для наших дней: изогнутый по кромкам дисплей с круглым отверстием под фронтальную камеру.

Тыльная панель стилизирована под углеволокно и тут же расположился прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Обращает на себя внимание, что объективы все разной формы, а также среди них есть перископ.

Читать также: iQOO 5: три раза по 120

Уже известно, что iQOO 5 будет построен на базе Snapdragon 865, в его активе будет аккумулятор емкостью 4000 мАч, минимум 8 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.1 до 512 Гб и AMOLED-панель с частотой обновления 12 Гц. Фишками новинки станет быстрая 120-ваттная зарядка и стереодинамики на 120 дБ. Напомним, 17 августа должны представить iQOO 5 и iQOO 5 Pro, а также специальную версию – iQOO 5 BMW Special Edition.

Источник: weibo