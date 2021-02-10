iQOO Z5x будет быстро заряжаться, предложит 120-Гц экран и приличную начинку

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Стали известны все характеристики iQOO Z5x

На этой неделе пришло сообщение, что готовится к выходу iQOO Z5x, который станет еще одной версией iQOO Z5, но с чипом MediaTek. Новинка прошла сертификацию в агентстве TENAA и это позволило узнать практически все о ней.

По данным сертификационного ведомства, iQOO Z5x предложит дисплей диагональю 6,58 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400х1080 точек. Габариты корпуса новинки составили 163,95х75,3х8,5 мм при весе 189 грамм.

Аппаратной основой iQOO Z5x станет процессор Dimensity 900. Предложат 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 44 Вт. В арсенале устройства есть 3,5 мм разъем для наушников, фронталка на 8-мегапикселей и основная камера с датчиками на 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с фирменной оболочкой от производителя.

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Дата анонса iQOO Z5x не объявлена. Но факт ее сертификации в TENAA указывает на то, что затягивать с премьерой смартфона не станут, она состоится в самое ближайшее время.

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Источник: sparronews