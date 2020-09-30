Представлен Vivo X50e с Snapdragon 765G и AMOLED-экраном

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Вышел среднего класса Vivo X50e

Компания Vivo продолжает расширять линейку Х и представила Vivo X50e. Он получил начинку среднего уровня и не предложил навороченную камеру аналогичную той, что установлена в Vivo X50 Pro. Новинке нечем удивлять и это не самый удачный заход с высоким прайсом в нишу, где есть немало конкурентов.

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Смартфон получил Super AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 точек со встроенным в него дактилоскопическим датчиком. Сюда же в каплевидный вырез вписали фронтальную камеру на 32-мегапикселя.

Базируется Vivo X50e на чипсете Snapdragon 765G в связке с 8 Гб оперативной памяти. Имеется флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, аккумуляторная батарея на 4350 мАч, быстрая 33-ваттная зарядка и операционная система Android 10 с фирменной оболочкой FunTouchOS 10. Система основной камеры включает в себя четыре датчика, где главный на 48-мегапикселей. Дополнят его широкоугольный сенсор на 13 Мп, телеобъектив с аналогичным разрешением и портретник на 8 Мп.

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Габариты Vivo X50e составили 162,05х74,97х8,8 мм при весе 200 грамм. Есть порт USB Type-C, 3.5 мм разъем для наушников и модуль NFC. Первой страной, где смартфон доступен к покупке стал Тайвань и здесь за него просят $483.

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Источник: gizmochina