Рост цен на Samsung Galaxy S22 отменяется

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Известный сетевой информатор утверждает, что за серию Galaxy S22 будут просить столько же, сколько и за Galaxy S21

Флагманы год к году прибавляют в цене. Причин для этого можно найти множество, но сама тенденция очевидна. Описанная стратегия должна была затронуть и семейство Samsung Galaxy S22, ценники на которое могло быть выше предшественников. Но Джон Проссер уверяет, что картина будет радужнее.

По его данным, Galaxy S22 начнут предлагать по цене от $799. За Galaxy S22+ будут просить на $200 больше, ценник будет стартовать с отметки $999. Аналогичный разбег по цене предложит и Galaxy S22 Ultra, стоимость младшей модификации которого составит $1199. Столько же просили за Galaxy S21 годом ранее. Стоит уточнить, что речь идет о ценниках, которые должны установить на рынке США. В других странах стоимость линейки Galaxy S22 может отличаться.

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Если порядок цен окажется именно таким, и компания откажется от практики увеличения ценников, то у новинок есть шанс навязать конкурентную борьбу с прочими флагманами на рынке. Такая лояльность Samsung может способствовать популярности смартфонов серии Galaxy S22. Напомним, что продажи Galaxy S22 Ultra должны начаться 25 февраля, а Galaxy S22 и Galaxy S22+ появятся в свободной продаже 11 марта.

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Источник: moneycontrol