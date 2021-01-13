Изображения Oppo Find X3 Pro: когда дизайн может решить многое

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Весь кайф от Oppo Find X3 Pro из-за чумового дизайна, классного дисплея и мощной начинки

Серия Find X изначально задумывалась как технологически уникальная и прорывная. Но многое уже изменилось во втором поколении, которое не предложило чего-то экстраординарного. Разве что отличный дисплей там решал все. Теперь компания готовится к релизу Oppo Find X3 и Find X3 Pro, где «прошка» должна предложить еще более навороченный экран.

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Авторитетный инсайдер @OnLeaks выложил в сеть рендеры Oppo Find X3 Pro, который выглядит достаточно необычно и самобытно. Глаз сразу «спотыкается» о блок основной камеры, возвышающийся над тыльной панелью. Только в отличие от традиционных решений, где используется «ступенька» для датчиков изображения, в Oppo Find X3 Pro предложили выступ, который плавно перетекает в тыльную крышку. Субъективно смотрится оригинально и креативно.

Ранее в сети уже мелькали предсказания, что основная камера Oppo Find X3 Pro получит в качестве главного датчик Sony IMX766 на 50 Мп, телеобъектив на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом, а также макрообъектив с приближением 25х.

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Смартфону приписывают изогнутый 6,7-дюймовый OLED‑дисплей разрешением 3216х1440 точек с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной проводной зарядкой и беспроводной мощностью 30 Вт, а также платформу Snapdragon 888.

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Источник: voice