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Изображения Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: как пример двуличия

24.10.2021 741 0

Samsung смеялась над этим, но теперь может сделать тоже самое

Не так давно в сети появились изображения премиального планшета Samsung Galaxy Tab S8. Теперь стало известно, что в паре с этой моделью компания представит Galaxy Tab S8 Ultra. Благодаря сетевому информатору @OnLeaks мы можем увидеть его дизайн.

 

Изображения Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: как пример двуличия – фото 1

 

Планшет удивляет двумя вещами: тонкими рамками и выемкой в стиле «моноброви» iPhone. Увидеть «челку» в экране тем удивительнее, что Samsung была одной из немногих компаний, кто избежал периода копирования и следования Apple в части «моноброви». А еще Samsung была в числе тех, кто троллил и пытался задеть концерн из Купертино, а объектом травли была «челка» iPhone X. Прошло несколько лет и Samsung сама может взять на вооружение решение с вырезом в дисплее.

 

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Источник сообщает, что Galaxy Tab S8 предложит дисплей диагональю 14,6 дюйма, поддержку стилуса S Pen, порт USB Type-C, двойную тыльную камеру и аудиосистему из четырех стереодинамиков. Габариты планшета составили 325,8х207,9х5,4 мм.

 

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Источник: 91mobiles

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.10.2021

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Изображения Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: как пример двуличия