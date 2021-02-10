Какой будет быстрая зарядка в Samsung Galaxy S22 Ultra

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Немного мощнее, чем ожидалось ранее

В чем в чем, а в непоследовательности Samsung обвинить нельзя. Как не стремится компания к рекордным цифрам по части скорости зарядки, так и не стремится, тут она не изменяет себе. Сложно однозначно сказать, с чем это связано. С боязнью провала и нежеланием рисковать, уж очень сильно может довлеть на нее негативный опыт с Galaxy Note 7?

Поговаривали, что новая линейка флагманов Galaxy S22 может получить зарядку мощностью 45 Вт или даже выше. Но сертификация новинок в одном из регуляторных органов показала, что максимум, что предложат новые флагманы — 25 Вт. Но уважаемый и авторитетный инсайдер Ice Universe продолжает настаивать, что рост мощности быстрой зарядки мы увидим.

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По его сведениям, по крайней мере в Galaxy S22 Ultra мощность быстрой зарядки составит 45 Вт. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мАч и на то, чтобы его заряд восполнился на 70%, достаточно будет 35 минут.

Одновременно с этой информацией Ice Universe опубликовал фоточки защитного стекла для Galaxy S22 Ultra. Они четко дают понимание, что флагман получит изогнутый по кромкам дисплей с тонкими отступами по периметру и сам фасад напоминает то, как компания оформляла его в Galaxy Note 20. По слухам, Galaxy S22 Ultra должен предложить дисплей диагональю 6,8 дюйма, чипсет Exynos 2200 или Snapdragon 898 (в зависимости от региона продаж), а на тыльной стороне установят 108 Мп сенсор в качестве главного, ультраширик на 12 Мп и парочку телевиков разрешением 12-мегапикселей каждый.

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Источник: phonearena