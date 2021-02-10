Известный аналитик поделился своими данными в отношении будущих iPhone 13 (12S) и iPhone SE

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Продолжаем анализировать слухи о предстоящих моделях iPhone 13 и iPhone SE

Хотя, уже многое было сказано, появились свежие данные от опытного аналитика Минг-Чи Куо, который попытался «уточнить», чего нам ожидать от следующего поколения смартфонов фирмы Apple.

Дизайн моделей немного изменится. Инсайдер подтвердил утечки о том, что в этом году нас ждёт уменьшение брови. По его словам, купертиновцы оставят ширину прежней, но смогут уменьшить её высоту. Ожидается, что линейка смартфонов останется такой же, и мы увидим логическое продолжение всех моделей, даже мало популярной iPhone 12 mini.

Также, аналитик "подпитывает" стойкие слухи в отношении экранов и их частоты обновления. По его словам, размеры дисплеев останутся прежними и в новом поколении. А вот iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут оснащены технологией LTPO, которая позволит смартфонам иметь частоту обновления экрана до 120 Гц, с возможностью адаптации в зависимости от использования смартфона. Что будет с дисплеем обычного iPhone 13, пока не ясно.

Помимо этого, новая линейка может быть оснащена 5G модем от Qualcomm. Модем Snapdragon X60 5G должен улучшить работу смартфонов в сетях пятого поколения и положительно повлиять на энергоэффективность смартфона.

Специалист предполагает, что как минимум одна из моделей линейки действительно не будет иметь никаких разъемов, и будет заряжаться при помощи MagSafe.﻿

Не обошел он стороной и модели линейки SE. Минг-Чи не исключает, что мы можем увидеть обновленную модель iPhone SE 2020. Вполне возможно, что вид аппарата не измениться, и нам предложат обновленный смартфон с поддержкой сетей 5G и новым процессором A14 Bionic. В любом случае планов обновлять эту модель в 2021 году у компании нет. Эти мысли касаются следующего года.

А в текущем году мы можем увидеть другую модель iPhone SE – iPhone SE Plus. Речь идет о модели, которая может иметь дисплей 6,1-дюймов и в целом очень схожа с iPhone 11 по дизайну и корпусу. В модель планируют установить процессор A14 без поддержки сетей 5G, а также боковой датчик отпечатков пальцев. Подобные слухи уже не раз встречались в сети.

Фиксируем эти мысли и наблюдаем за следующими сливами, ведь до презентации новых устройств еще очень много времени.

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Источник: macrumors.com